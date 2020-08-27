Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции ликвидировали наркоплантацию, которая разместилась в квартире местного жителя. 30-летний мужчина выращивал наркотическое растение в соседней комнате своего 1,5-годовалого ребенка. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти на владельца плантации помог петербуржец с наркозависимостью. Он был задержан весной этого года с почти 40 граммами гашиша. Отвечая на вопросы следователей, мужчина рассказал, что приобрел наркотики у распространителя.

К наркоторговцу пришли с обысками только в августе. В его квартире на Бухарестской улице в результате обыска было обнаружено и изъято 65 горшков с ростками наркосодержащего растения, два пакета с растительным веществом, труба-вытяжка, девять осветительно-нагревательных приборов, шесть бутылок с жидким удобрением, восемь пакетов с сухим удобрением, растительное вещество со стола.

«Выращиванием наркосодержащих растений занимался 30-летний житель данной квартиры, который проживал там совместно со своей сожительницей и полуторагодовалым ребенком, а под подпольное производство наркотических средств выделил отдельную комнату»,— пояснили в ведомстве.

В настоящий момент мужчина задержан, а изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.