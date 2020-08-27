Кушва, Свердловская область, , 10:02 — REGNUM Задымление в шахте в городе Кушва Свердловской области возникло из-за короткого замыкания силового электрокабеля. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Обследование шахты завершено. Установлено, что после замыкания горения не было. В 10:30 по местному времени горноспасательным подразделениям был дан отбой.

Решение о возобновлении работы шахты примет руководство после обследования объекта специалистами энергослужбы. Как сообщало ИА REGNUM, задымление возникло утром 27 августа. Эвакуировали 175 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала проверку после задымления в свердловской шахте