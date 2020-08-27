Симферополь, , 09:36 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма и Севастополя на период с 27 по 29 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

«27−29 августа в западных районах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», направленном в МЧС.

На территории всего Крымского полуострова с 10 апреля установлен особый противопожарный режим. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым с 4 августа продлило срок ограничения пребывания граждан в лесах на 21 день.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Краснодарском края накануне, 26 августа, ликвидировали крупный природный пожар в Анапе — тушение велось в том числе с воздуха в течение более чем двух суток.