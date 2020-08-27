Кызыл, , 05:51 — REGNUM В медицинских организациях Тувы зарегистрировано 615 обращений по поводу нападений клещей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в более чем половине случаев пострадавшими оказались дети.

За всё время клещевым иксодовым боррелиозом заболели девять человек. Это существенно ниже показателей прошлого года, когда было зарегистрировано 54 случая заболевания.

«С начала эпидемического сезона с нарастающим итогом случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано. За неделю случаев заболевания клещевым боррелиозом не зарегистрировано», — отметили в управлении.

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