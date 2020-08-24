Красноярск, , 07:40 — REGNUM С начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 15 873 случая присасывания клещей, в том числе пострадали 3446 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в краевом управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в настоящее время случаи присасывания клещей зарегистрированы в 34 районах края. С 14 по 20 августа в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 36 человек, в том числе девять детей. Это на 50,3% ниже уровня обращаемости на предыдущей неделе. В Красноярске за указанный период от укусов клещей пострадали 18 человек, в том числе четыре ребёнка. С начала сезона в Красноярске зарегистрировано 4742 случая присасывания клещей, в том числе пострадали 1013 детей.

С начала сезона исследовано 11 578 клещей. В 40,5% исследованных клещей обнаружили возбудителя клещевого боррелиоза, в 5,8% — моноцитарного эрлихиоза человека, в 2,6% — гранулоцитарного анаплазмоза, в 2,4% — вирус клещевого энцефалита.

«На территории Красноярского края продолжается снижение активности природного очага клещевого энцефалита», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, несмотря на приближающуюся осень, активизировались клещи.

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