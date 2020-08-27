Амман, , 05:00 — REGNUM В Иордании за прошедшие сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на иорданской территории достигло 1756. Также за минувшие сутки умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии на территории Иордании жертвами осложнений COVID-19 стали 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Иордания закрыла границу с Сирией из-за выявления новых случаев заражения коронавирусом. Тогда вспышка заболевания была связана с водителями грузовиков, прибывшими с сирийской территории.

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