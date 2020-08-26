Москва, , 17:26 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 поступит в Белоруссию в первую очередь, заявил президент РФ Владимир Путин 26 августа на совещании при правительстве.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Путина, соответствующая договорённость достигнута с белорусским президентом Александром Лукашенко. Москва и Минск договорились, что Белоруссия «подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат».

Поручение на эту тему президент дал вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские власти ранее заявляли, что Москва пообещала направить свою вакцину от коронавируса, когда она будет готова, первым делом в Белоруссию.