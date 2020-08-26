Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM В 2021 году рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Петербурге в целом составит 3,5%, что ниже официального уровня инфляции. Соответствующее предложение губернатор Северной столицы Александр Беглов направил в Федеральную антимонопольную службу, которая следит за тарифным регулированием в сфере ЖКХ.

«Постановление об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги ФАС опубликует до декабря 2020 года. После этого Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установит тарифы на тепло, воду, газ и электричество, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года», — пояснили в Смольном в среду, 26 августа.

Как подчеркивают власти города, предлагаемый на 2021 год индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги станет самым низким с 2014 года.

В Петербурге в 2018 году на региональном уровне индекс роста тарифов был утвержден в размере 5%, в 2019 году — 4,3%, в 2020 году — 3,5%, что ниже предельных показателей федерального индекса и ниже уровня инфляции.

«Средний платеж в Санкт-Петербурге сегодня на 37% меньше, чем в Москве и ниже чем в некоторых регионах», — заявляют в правительстве Санкт-Петербурга.

Там подсчитали, что в 2020 году коммунальные платежи увеличились всего на 3,3%.

По данным Петростата, в январе-июне 2020 года услуги жилищно-коммунального хозяйства, оказываемые населению, подорожали в городе на 2,9%. При этом реальная заработная плата в июне 2020 года, по сравнению с июнем 2019 года, увеличилась в городе на 0,3%.