Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 11 (Екатеринбург) удалось подготовиться к новому учебному году без помощи родителей. Невзирая на множество новых санитарных требований, учебному учреждению удалось исполнить всё самостоятельно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в руководстве организации.

Школа не обращалась за помощью к родителям в рамках подготовки к новому учебному году. Это не такая стандартная ситуация для учебных учреждений города — в некоторых организациях родители помогли с финансированием, а где-то даже взялись помочь с термометрией. Однако в СОШ № 11 со всем справляются своими силами.

С родителями уже давно держат связь дистанционно. В этом году из-за новых санитарных мер отменили даже регулярные приёмы у директора. Необходимые заявления в организации принимают онлайн.

От дистанционного образования в школе полностью не стали отказываться, как и в других учебных учреждениях Екатеринбурга. «В субботу мы предусмотрели использование дистанционной формы обучения», — сообщают в руководстве СОШ № 11.

В организации отработали разведение потоков школьников — дети будут заходить через два входа. Будет задействовано разделение по времени — некоторые учащиеся будут приходить к первому уроку, другие — ко второму или третьему.

Школа полностью готова к новому учебному году. 1 сентября школьников проинструктируют, как вести себя в учебном учреждении в связи с новыми правилами.

Читайте ранее в этом сюжете: В свердловской школе учебный год начнут с генеральных уборок