Казань, , 11:35 — REGNUM В министерстве образования и науки Татарии заработала горячая линия по вопросам начала учебного года, выплатам педагогам за классное руководство и обеспечения детей горячим питанием. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

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Горячая линия работает в будни с 09:00 до 18:00. По вопросам начала учебного года можно обратиться по номеру: +7 (843) 294-95-04 . По выплатам за классное руководство: +7 (843) 294-95-21 , по горячему питанию: +7 (843) 294-95-70 .

Министерством просвещения РФ также запущена горячая линия, позвонить на которую можно в круглосуточном режиме по номеру: 8−800−200−91−85.

Ранее ИА REGNUM сообщало, горячая линия по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей начала работать в Татарии с 19 августа. До 2 сентября колл-центра проконсультируют о действующих нормативных гигиенических требованиях при выборе товаров к школе.

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