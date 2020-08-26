Красноярск, , 10:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 114 человек, за весь период — у 16 316. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в краевом оперштабе.

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Вылечились ещё 73 человека. Общее число выздоровевших достигло 13 114.

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 442.

Как сообщало ИА REGNUM, регион находится на втором этапе снятия «коронавирусных» ограничений.

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