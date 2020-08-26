Омск, , 08:45 — REGNUM В акции «Диктант Победы» примет участие город Омск. В столице Омской области диктант напишут на 26 площадках, которые развернут свою работу на базе вузов и колледжей. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в областном правительстве.

Также пройти испытание можно будет во всех районах области.

Напомним, акция «Диктант Победы» будет проходить 3 сентября во всех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области «Диктант Победы» пройдёт почти на 200 площадках.

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