Новосибирск, , 10:19 — REGNUM Жители Новосибирской области уже начали регистрироваться на сайте «Диктанта Победы», который запланирован на 3 сентября. Заявки поступают как от горожан, так и селян, уточнили организаторы.

«В Новосибирской области «Диктант Победы» будет проходить почти на 200 площадках. Среди них — четыре завода, в том числе, завод имени Чкалова, который, по предварительной информации, будет главным местом проведения «Диктанта Победы» в регионе, — отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Андрей Панфёров. — Также в акции примут участие библиотеки, дома культуры и детские школы искусств. Именно в этот день, 3 сентября, в историческом парке «Россия — моя история» в Новосибирске откроется фотовыставка тружеников тыла в честь присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести».

Отметим, что только зарегистрированные участники смогут узнать свой результат очного участия в диктанте.