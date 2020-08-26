Сухум, , 09:11 — REGNUM 52-летний мужчина с COVID-19 умер в Абхазии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба минздрава.

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В ведомстве отметили, что мужчина, проживавший в селе Лабра Очамчырского района, в течение двух недель не обращался в медучреждения, находился дома и принимал жаропонижающие. 23 августа к врачам обратились его родственники, когда сбить температуру не получилось. В Очамчырской больнице ему поставили диагноз COVID-19.

«У пациента была диагностирована полисегментарная пневмония с множественными поражениями легких, сатурация составляла менее 50%, наблюдалась выраженная дыхательная недостаточность», — рассказала главврач Очамчырской больницы Мадонна Кишмария.

Как сообщают в пресс-службе, пациента срочно отправили в Гудаутскую ЦРБ, где в республике лечат от COVID-19. По дороге он скончался, несмотря на помощь медиков.

Стоит отметить, что в Абхазии это — четвертый случай смерти пациента с COVID-19. Первый случай в республике произошел в апреле. Тогда 95-летняя женщина сначала отказалась от госпитализации и решила лечиться на дому.

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