Улан-Удэ, , 07:48 — REGNUM Учащиеся начальных классов всех школ Бурятии будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства республики, об этом заявил заместитель главы ведомства Валерий Поздняков.

При этом, по его словам, к настоящему времени лишь в восьми районах школы имеют возможность обеспечить это требование. В остальных работы по подготовке ещё ведутся. В министерстве отмечают, что к 1 сентября, то есть меньше чем за неделю, все школы смогут обеспечить горячее питание.

В 13 школах, расположенных в малых деревнях, вообще нет своих пищеблоков. Валерий Поздняков заявил, что ученикам будут выдаваться продуктовые наборы.

«В школах, где есть пищеблоки, не соответствующие СанПиН по площадям, будет организовано горячее питание в столовых по расписанию либо путём разделения потоков учащихся», — подчеркнули в министерстве.

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