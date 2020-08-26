Улан-Удэ, 26 августа 2020, 07:48 — REGNUM Учащиеся начальных классов всех школ Бурятии будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства республики, об этом заявил заместитель главы ведомства Валерий Поздняков.
При этом, по его словам, к настоящему времени лишь в восьми районах школы имеют возможность обеспечить это требование. В остальных работы по подготовке ещё ведутся. В министерстве отмечают, что к 1 сентября, то есть меньше чем за неделю, все школы смогут обеспечить горячее питание.
В 13 школах, расположенных в малых деревнях, вообще нет своих пищеблоков. Валерий Поздняков заявил, что ученикам будут выдаваться продуктовые наборы.
«В школах, где есть пищеблоки, не соответствующие СанПиН по площадям, будет организовано горячее питание в столовых по расписанию либо путём разделения потоков учащихся», — подчеркнули в министерстве.
Читайте также: Горячее питание в некоторых школах Бурятии заменят продуктовыми наборами