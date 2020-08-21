Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM В школах Бурятии без пищеблоков младшеклассники вместо бесплатного горячего питания будут получать продуктовые наборы. Об этом сообщили региональному отделению ОНФ в министерстве образования и науки республики.

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По данным ведомства, в 13 школах региона нет пищеблоков, ещё в 65 учреждениях на территории 11 районов требуется капитальный ремонт и реконструкция.

«В школах, где пищеблоки не соответствуют требованиям Роспотребнадзора, будет организованно питание в существующих пищеблоках, столовых за счет республиканского бюджета при разделении потоков учащихся», — передаёт портал «Ариг Ус Online».

Фронтовики пообещали взять на контроль организацию бесплатного питания для школьников начальных классов. Как отмечается, в приоритетном порядке для школьников будет закупаться сырьё местного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Алексей Цыденов заверил, что бесплатным питанием будут обеспечены все учащиеся 1−4 классов. При этом из 65,5 тыс. младшеклассников, 6 тыс. из которых обучаются в школах, «где готовность не стопроцентная по питанию».

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