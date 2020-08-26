Сантьяго, , 02:12 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 1406 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Всего с начала пандемии в стране подтвердили 400 985 случаев инфицирования новым коронавирусом. Также за минувшие 24 часа в Чили скончались 42 пациента с COVID-19. Таким образом, число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Чили приблизилось к 11 тыс. и достигло 10 958.

Отмечается, что в стране в настоящее время числятся 15 564 активных случаев. Уже выздоровели 374 463 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа число зараженных коронавирусом нового типа в Чили достигло 399 568. В стране проведено более 2,2 млн тестов на выявление SARS-CoV-2.

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