Москва, , 21:46 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 25 августа выявлено 712 военнослужащих с коронавирусом. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 712 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, двое военнослужащих с коронавирусом в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии, ещё девять — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за сутки после прохождения лечения выздоровели 68 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 10 446 человек.