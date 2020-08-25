Архангельск, , 17:05 — REGNUM Из бюджета Архангельской области выделят средства на приобретение средств защиты для школ. Однако сколько денег потребуется на эти цели — в министерстве образования ответить затруднились, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"В настоящее время продолжается процесс приобретения образовательными организациями бесконтактных термометров, рециркуляторов, средств индивидуальной защиты, дезинфекции и т. п. Необходимое оборудование для соблюдения установленных требований в муниципальных образовательных организациях приобретается за счет средств областного и муниципальных бюджетов», — говорится в ответе на запрос ИА REGNUM.

Точную сумму выделенных средств в министерстве не назвали, а вот количество учеников, чью безопасность придется обеспечивать с 1 сентября, сообщили: образовательные организации откроют двери для 128,5 тысячи учеников, в том числе для 13,5 тыс. первоклассников.

Напомним, министр образования и науки Архангельской области Олег Полухин сегодня был отправлен в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторым школам Архангельской области приходится приобретать средства защиты в долг.