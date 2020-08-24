Архангельск, 24 августа 2020, 16:04 — REGNUM Школы Архангельской области начали закупать средств индивидуальной защиты для начала учебного года. Деньги на обеспечение эпидемиологической безопасности приходится изыскивать из бюджетов учреждений. Средств хватает не всем.
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Директор Уемской средней школы Приморского района Архангельской области Илья Тюрин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что закупка СИЗов для учреждения осуществляется в долг.
Илья Тюрин считает, исключить риск роста заболеваемости будет сложно даже при соблюдении всех рекомендаций Рспотребнадзора.
Директор школы добавил, что педагогический состав полностью готов к дистанционному обучению. Учителя овладели различными образовательными платформами.
Добавим, что ИА REGNUM направило запрос в региональное правительство на представление информации о подготовке школ к учебному году в новых условиях. Запрос находится на рассмотрении министерства образования и науки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-председатель правительства Архангельской области, глава регионального штаба по коронавирусу Артем Вахрушев предложил школам «не страдать формализмом» в соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, а «плясать от реалий».