Архангельск, , 16:04 — REGNUM Школы Архангельской области начали закупать средств индивидуальной защиты для начала учебного года. Деньги на обеспечение эпидемиологической безопасности приходится изыскивать из бюджетов учреждений. Средств хватает не всем.

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Директор Уемской средней школы Приморского района Архангельской области Илья Тюрин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что закупка СИЗов для учреждения осуществляется в долг.

«Мы должны обеспечить учебный процесс в новых эпидемиологических условиях имеет место быть. Нашей школе пошел на встречу подрядчик, который согласился поставить все необходимое оборудование, средства защиты в долг. Расплачиваться будем в течение года, — рассказал Тюрин. — Не буду скрывать, сильно не шикую. В первую очередь закупаем дозаторы, градусники, рециркуляторы. Кроме этого, требуется много расходного материала. К примеру, только на месяц для сотрудников пищеблока необходима одна тысяча перчаток. Кстати, мы не закупаем маски. У нас есть ткань и масками всех сотрудников обеспечит учитель технологии. Она шьет их сама. Коллеги паникуют не зря, никаких подтверждений относительно выделения дополнительного финансирования нет».

Илья Тюрин считает, исключить риск роста заболеваемости будет сложно даже при соблюдении всех рекомендаций Рспотребнадзора.

«В Уемской школе обучаются 500 детей. Составляем расписание, приход детей будет организован в разное время, вход с двух дверей. Обязательно измерение температуры тела на входе в школу и в течение дня. Не стану скрывать, что отклонения по соблюдению санитарно эпидемиологических норм будет, что в любом случае не исключает рост заболеваемости. Под угрозу могут попасть учителя старшего возраста. В связи с этим возникает опасность и проблема по замене педагогов. Если они начнут болеть, то заменить будет некем».

Директор школы добавил, что педагогический состав полностью готов к дистанционному обучению. Учителя овладели различными образовательными платформами.

Добавим, что ИА REGNUM направило запрос в региональное правительство на представление информации о подготовке школ к учебному году в новых условиях. Запрос находится на рассмотрении министерства образования и науки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-председатель правительства Архангельской области, глава регионального штаба по коронавирусу Артем Вахрушев предложил школам «не страдать формализмом» в соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, а «плясать от реалий».