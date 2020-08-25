Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Первых пациентов с COVID-19 и ВИЧ Тбилисская инфекционная больница сможет начать принимать в стационар через несколько дней. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 25 августа сообщила журналистам медицинский директор этого медучреждения Марина Эзугбая.

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В больнице с 21 августа прекратили прием больных в стационар, объяснив это отсутствием приемлемых условий для пациентов. В частности, там нет системы вентиляции, что критично для больных с инфекцией. Об этом врачи столичного медучреждения не раз говорили и проводили акции протеста. После частичной приостановки деятельности больницы минздрав Грузии на нее выделил 300 тыс. лари (около $98 тыс.).

Как рассказала руководитель больницы, на выделенные деньги в первую очередь начали проводить систему подачи кислорода. Это намерены закончить уже на текущей неделе.

«Такие работы должны быть проведены в трех корпусах, и на это, наверное, уйдет три-четыре дня. Где-то на пятый-шестой день уже можно будет принять пациентов», — сказала Эзугбая.

Она добавила, что в остальных корпусах нужен ремонт системы вентиляции. Окончательно эти работы планируется завершить в течение трех недель.

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