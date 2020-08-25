Москва, , 14:33 — REGNUM В день города в Москве 5 и 6 сентября пройдут интеллектуальные игры. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Отмечается, что за два дня будет проведено в общей сложности 24 сеанса интеллектуальных игр. Речь идёт о таких викторинах, как «Что? Где? Когда?» и QUIZARENA.

Поучаствовать в интеллектуальных соревнованиях можно будет в Таганском парке и парке «Красная Пресня». Мероприятия рассчитаны на 1152 человека. Вести их будут знаменитые знатоки — Анатолий Вассерман, Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина и другие известные участники интеллектуальных викторин.

Игры будут проходить оба праздничных дня в режиме нон-стоп, с 10.00 до 22.00. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Дня города, которая станет доступна 26 августа в 16.00.

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