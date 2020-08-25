Москва, , 13:37 — REGNUM В школах невозможно будет соблюдать социальную дистанцию в полной мере. Об этом 25 августа заявила член Общественной палаты России Ирина Волынец на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

И если между учебными группами дистанцирование ещё можно соблюдать, то внутри одного класса сделать это невозможно, полагает эксперт.

«Нереально сделать социальную дистанцию внутри класса. В противном случае дети будут учиться не в три смены, а в шесть. А учителей не хватит в этом режиме. Давайте реально смотреть на жизнь», — сказала Волынец.

Читайте ранее в этом сюжете: Московские учителя обеспокоены перспективой вакцинации от коронавируса