Нижний Новгород, , 13:05 — REGNUM «Все трудности — это ерунда по сравнению с тем, насколько педагоги хотят вернуться к «живой работе». Возвращаться к работе онлайн никто не хочет. Поэтому мы готовы с утра до вечера все дезинфицировать, лишь бы все было хорошо», — директор школы № 14 имени Владимира Короленко в Нижнем Новгороде Мария Кравец рассказала ИА REGNUM, какие настроения царят среди педагогов в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.

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По словам собеседницы, «школа № 14 готова принять учащихся на 100%».

"Мы не сталкивались с трудностями при выполнении рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией. Все вполне выполнимо и реально. У нас хватает кабинетов для того, чтобы закрепить отдельную учебную аудиторию за каждым классом. Мы закупили все средства дезинфекции и оборудование, которые рекомендовали», — рассказала она.

Директор отметила, что, «пока дело не дошло до практического выполнения рекомендаций Роспотребнадзора в практику, администрация школы не знает, с какими трудностями столкнется. Пока мы можем только предполагать, как ученики будут заходить в здание школы, сколько времени уйдет на то, чтобы у каждого измерить температуру и так далее. Но то, что мы могли сделать, — мы сделали».

Отвечая на вопрос, какие настроения царят среди преподавательского коллектива, глава школы № 14 сказала, что «все преподаватели очень хотят работать».

«Учителя хотят вернуться в школу и очно работать с детьми. Все трудности — это ерунда по сравнению с тем, насколько педагоги хотят вернуться к «живой работе». Возвращаться к работе онлайн никто не хочет. Поэтому мы готовы с утра до вечера все дезинфицировать, лишь бы все было хорошо».

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Мария Кравец пояснила, что «при закупках дезинфицирующих средств и оборудования администрация обошлась собственными силами. В школе в конце года оставались средства, и я, предполагая, что ситуация может потребовать дополнительных трат, часть денег придержала, и на все хватило. На маленькие кабинеты я закупила маленькие рециркуляторы, которые вешаются на стену. Другие кабинеты будут обрабатываться большими, на несколько кубов, передвижными рециркуляторами. Так как они не должны работать круглосуточно, мы будем поочередно обрабатывать несколько кабинетов. За этим будет следить специальный человек».

Директор рассказала, что первый урок в школе будет «уроком здоровья».

«Мы будем максимально стараться довести до учеников всю серьезность и ответственность по соблюдению всех профилактических мер в связи с ситуацией с коронавирусом. Это будет проговариваться не только на первом уроке, классные руководители будут проводить эту работу постоянно. Я очень рассчитываю в этом вопросе на помощь родителей».

Кравец рассказала, что на сайте школы «размещено подробное обращение к родителям, в котором подробно объясняется, как ученики будут входить в школу, как будет проводиться термометрия. Мне кажется, что надежнее всего измерять температуру ребенку дома, чтобы избежать каких-то неприятных моментов».

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