Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Турецкая Анталья буквально ворвалась в десятку самых популярных направлений при вылете из петербургского аэропорта «Пулково». Всего за две недели с момента возобновления полетов на турецкий курорт аэропорт обслужил уже более 28 тыс. пассажиров на этом популярном направлении.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как отметили 25 августа в пресс-службе управляющей компании аэропорта, рейсы в Анталью начались после многомесячного перерыва 10 августа, и на сегодня это девятое по популярности направление из «Пулково».

"Первое место в ТОП-10 направлений августа аэропорта Пулково занимает Москва. Далее расположились такие города, как Симферополь, Сочи, Калининград, Анапа, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Завершает десятку популярных направлений аэропорта Пулково — Архангельск», — уточнили в аэропорту Санкт-Петербурга.

В Анталью из Петербурга регулярно и чартерными рейсами летают самолеты авиакомпаний «Россия», Turkish Airlines, «Северный Ветер», «Икар», «Уральские авиалинии», AZUR air и iFly.