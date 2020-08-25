Тбилиси, 25 августа 2020, 09:16 — REGNUM В Грузии 24 августа скончался 18-й пациент с COVID-19. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил клинический директор Мцхетского медицинского центра Лика Мумладзе.
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Она уточнила, что скончалась 87-летняя женщина, у которой были различные хронические заболевания. Пациентка была подключена к искусственной вентиляции легких.
«У пациентки были осложнения, которые могут сопутствовать инфекции, вызванной коронавирусом. В конце у нее развилась рептура аневризмы артерии нижней конечности», — рассказала Мумладзе.
Врач отметила, что проводилось хирургическое вмешательство, но из-за того, что коронавирусная инфекция протекала тяжело, а также из-за сопутствующих заболеваний спасти жизнь женщине не удалось.
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