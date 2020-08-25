Саратов, , 09:35 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 25 августа коронавирус подтвержден у 11 782 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 96 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7583 человека, за сутки — 85 пациентов. С момента наблюдения скончались 68 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 10 человек из числа контактных, в 84 случаях — заражение из неустановленных источников, два случая — завозные. Больше всего заболевших среди лиц старше 60 лет — 36 человек, четверо — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 336,6 тыс. исследований, за сутки — 2,45 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, режим самоизоляции в Саратовской области для лиц старше 65 лет продлен до 7 сентября. Также продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

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