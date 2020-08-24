Саратов, , 07:51 — REGNUM Режим самоизоляции в Саратовской области для лиц старше 65 лет продлен до 7 сентября. Соответствующее постановление подписано вице-губернатором Александром Стрелюхиным.

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Руководителям организаций, деятельность которых не приостанавливалась, рекомендовано продлить режим самоизоляции для работников старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Кроме того, до 7 сентября продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий на территории региона.

ИА REGNUM напоминает, в число регионов с положительно-стабильной ситуацией по коронавирусу попала Саратовская область.

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