Благовещенск, , 05:13 — REGNUM В Амурской области за весь период пандемии провели более 217 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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За последние сутки в Приамурье выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом, с момента начала наблюдений — 3208. Наибольшее число носителей коронавируса зарегистрировано в областной столице — Благовещенске — 1447 человек, на втором месте — город Свободный — 627 и на третьем — Тында — 202 человека.

Полностью излечились 2186 пациентов, не справились с болезнью 48 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 616 контактировавших с инфицированными людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье из общего количества коронавирусных пациентов и носителей инфекции, около семи процентов — медицинский персонал, заразившийся на рабочем месте.