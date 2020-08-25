Владивосток, , 04:08 — REGNUM В Приморье из общего количества коронавирусных пациентов и носителей инфекции, около семи процентов — медицинский персонал, заразившийся на рабочем месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В Приморском крае более 9 тыс зараженных коронавирусом, из них свыше 600 — медицинские работники.

На данный момент 362 человека уже получили выплаты по программе страхования здоровья медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Приморском крае откроются детские сады и школы — весь персонал обязан работать в защитных масках.