Сантьяго, , 02:32 — REGNUM Дальнобойщики Чили объявили всеобщую забастовку из-за отсутствия должной реакции властей страны на участившиеся нападения на водителей грузовиков, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что поводом для объявления забастовки послужила смерть девятилетней девочки, погибшей в результате нападения на грузовик с цементом, которым управлял ее отец. Полиция Чили начала расследование инцидента, однако какого-то существенного прогресса не достигла.

Отмечается, что в последнее время в чилийском регионе Араукания участились случаи нападения на дальнобойщиков и крупные предприятия. Национальная конфедерация грузового транспорта Чили уже заявила, что конгресс страны не смог принять необходимые законы, чтобы предотвратить нападения.

«Мы требуем от конгресса немедленно принять 13 законов, связанных с предотвращением, пресечением и расследованием преступлений», — говорится в заявлении организации.

В противном случае организация пригрозила начать забастовку с полуночи 27 августа.