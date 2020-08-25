Москва, , 02:21 — REGNUM Высокие риски возникновения лесных пожаров сохраняются в нескольких регионах России, в частности, в Центральном и Южном федеральных округах. Об этом 25 августа сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очаги пожарной опасности сейчас в республике Коми, в Центральном федеральном округе — это Липецкая, Воронежская, Курская, Тульская область», — сказал он.

Условия для пятого класса пожарной опасности, по словам Вильфанда, также сохраняются в Южном федеральном округе — Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Калмыкии, Краснодарском крае.

«Это не значит, что лесные пожары там непременно будут. Это значит, что существуют условиях для их возникновения», — пояснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 197 человек задействованы в тушении крупного лесного пожара в районе Большого Утриша Анапы Краснодарского края.