Санкт-Петербург, , 19:13 — REGNUM В гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга отказались осветить степень готовности образовательного учреждения к 1 сентября в соответствии с требованиями по профилактике коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM. В отличие от соседних образовательных организаций, убедиться в безопасности этой школы для учащихся и сотрудников, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, журналисту агентства не удалось.

Лампы в гимназии №205 Фрунзенского района Петербурга Карина Саввина © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Вероятно, какие-то попытки следовать рекомендациям гимназия предпринимает: на сайте учреждения имеется график прихода учеников с разбивкой в течение часа, график посещения столовой, распределение классов по кабинетам. При входе в здание распакованы четыре лампы для обеззараживания воздуха. Однако, останутся ли они в главном холле или будут перенесены в другие помещения, узнать не удалось, как и уточнить планы гимназии по мерам предосторожности для учителей — директор Ирина Тимохина отказалась отвечать на вопросы корреспондента ИА REGNUM.

Сначала она сослалась на нехватку времени. Предложение подождать, когда она освободится, было встречено отказом.

— Нет.

— Почему?

— У меня нет времени и нет необходимости с вами разговаривать. Всё в пресс-службу администрации. Так, пойдемте, я вас выведу.

Она проводила журналиста до дверей и проследила, чтобы он покинул стены школы. Наличие редакционного задания директора не заинтересовало, как и предложение уделить вопросам о соблюдении новых правил пять минут, чтобы информировать об этом петербуржцев, в том числе родителей школьников. Директор пояснила, что дело не в том, что она «не хочет» отвечать на вопросы, а в наличии некого «порядка», который она намерена соблюдать.

— Так, проходите, пожалуйста. Вы не Роспотребнадзор.

— Я не Роспотребнадзор, я СМИ.

— Все вопросы в пресс-службу администрации. Выходите быстрее, у меня очень много работы.

Охрану директор предупредила впредь впускать в здание гимназии только родителей учеников.

ИА REGNUM намерено обратиться за комментарием в связи с этой ситуацией в администрацию Фрунзенского района и Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Напомним, о своей подготовке к учебному году в свете пандемии уже рассказали, в частности, школы Фрунзенского района Петербурга №№ 310 и 318.

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