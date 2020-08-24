Иваново, , 15:58 — REGNUM Ограничения для жителей Ивановской области старше 65 лет, введённые ранее в целях нераспространения коронавируса, планируется снять с 31 августа. Об этом сообщил на брифинге 24 августа директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

«В минувшую пятницу на основе тщательного анализа ситуации было принято решение о продлении на неделю больничных для людей старше 65 лет. То есть для них режим самоизоляции продлится до 30 августа. И с 31 августа мы планируем это ограничение снимать», — сообщил Фокин.

Он добавил, что планируется внести соответствующие изменения в указ и регламенты.

«Напомню о необходимости соблюдать регламенты, об обязательном ношении масок, перчаток или использовании антисептиков. Призываю людей старшего поколения отнестись к этому серьезно. Снятие ограничений не означает, что опасность миновала», — подчеркнул Фокин.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на 24 августа официально зарегистрировано 7143 случая заражения коронавирусом, 5890 выздоровели. 114 скончались.