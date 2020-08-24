Иваново, 24 августа 2020, 15:58 — REGNUM Ограничения для жителей Ивановской области старше 65 лет, введённые ранее в целях нераспространения коронавируса, планируется снять с 31 августа. Об этом сообщил на брифинге 24 августа директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
Он добавил, что планируется внести соответствующие изменения в указ и регламенты.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на 24 августа официально зарегистрировано 7143 случая заражения коронавирусом, 5890 выздоровели. 114 скончались.