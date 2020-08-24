Наманган, Узбекистан, , 13:01 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали в Наманганской области группу религиозных экстремистов, которые распространяли запрещенные материалы, передает телеканал «Узбекистан 24».

Среди прочих задержан 55-летний организатор группы. С ноября 2019 года по май 2020 года он распространял и пропагандировал религиозные материалы экстремистских лидеров.

В СГБ выяснили, что мужчина поддерживал связи с боевиками, которые принимают участие в боевых действиях на территории Сирии. Через знакомых в России он переправлял боевикам деньги.

Организатор группы привлек к незаконной деятельности своего сына, племянника, одноклассника и знакомых, которые распространяли экстремистские материалы среди своего круга.

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