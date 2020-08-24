Амуру, Уганда, , 11:41 — REGNUM Тюрьма в городском округе Амуру была закрыта после того, как у 153 заключенных подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Уганды.

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В соответствии с сообщением, 153 из 205 заключенных, содержащихся в тюрьме в Амуру, оказались заражены коронавирусом. Один из сотрудников тюрьмы также заразился вирусом.

Председатель окружной целевой группы по борьбе с коронавирусом, который также является местным окружным комиссаром, Осборн Джеффри Окенг сказал, что все заключенные тюрьмы Амуру были эвакуированы в центральную тюрьму в Гулу для лечения и соблюдения карантина, в то время как тюремный персонал вместе с их семьями был помещен в режим самоизоляции в своих домах.

«Мы приняли решение закрыть тюрьму на 28 дней, что даст нам возможность провести дезинфекцию всего объекта, чтобы его можно было открыть снова», — сказал Окенг.

По словам окружного санитарного врача Патрика Одонга Ольведо, заключенные, у которых подтвердилось заражение вирусом, уже начали проходить лечение, а их контакты будут регулярно отслеживаться в течение четырнадцати дней обязательного карантина.

«Мы полагаем, что кто-то зараженный мог проникнуть на объект», — сказал он.

Председатель местного городского совета Майкл Лакони сказал, что совместная группа мониторинга ситуации с COVID-19 из Министерства здравоохранения и Института инфекционных заболеваний Уганды была направлена в городской совет Амуру для проведения оценки риска и отслеживания контактов. Он добавил, что окружная целевая группа по COVID-19 проведет экстренное совещание, чтобы выяснить, как вирус проник в тюрьму, несмотря на все медицинские меры, принятые управлением тюрем.

В пятницу, 21 августа, власти округа обратились в министерство здравоохранения с просьбой провести тесты на коронавирус для всех заключенных и тюремного персонала учреждения после получения информации о том, что один из осужденных контактировал с человеком, у которого подтвердилось заражение коронавирусом в городе Элегу, округ Амуру.