Москва, , 11:32 — REGNUM Главные положительные черты людей с «западным» характером (американцы, англичане, французы, немцы и др.) — это ответственность, умение держать себя (7%), уважение друг к другу и к закону, считают 7% жителей России. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также западным людям присущи такие черты, как прагматизм и рациональность (7%), жизнерадостность (6%), уверенность в своих силах и возможностях, целеустремленность (5%), демократизм и свободолюбие (5%).

К отрицательным чертам «западного» характера участники опроса отнесли: любовь к деньгам, расчетливость, прагматизм (11%), высокомерие, чванливость, заносчивость и наглость (8%), негативное отношение людей Запада к русским (6%).

Опрос по телефону проведен 12 августа 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, главные положительные черты, свойственные русскому характеру, — доброта, душевность сопереживание, считают 32% жителей России.

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