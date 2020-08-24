Москва, , 11:00 — REGNUM По итогам Единого государственного экзамена в столице было получено 1928 стобалльных результатов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём личном блоге.

«А выпускник Бауманской инженерной школы № 1580 Дима Савичев сдал на 100 баллов четыре ЕГЭ по русскому языку, математике, информатике и физике», — подчеркнул он.

Такие высокие результаты мэр города объяснил тем, что в столице подготовка к ЕГЭ проводится не в конце выпускного класса, а продолжается на протяжении всех лет обучения. Именно поэтому опасения по поводу возможности падения результатов экзаменов в 2020 году в Москве не оправдались, подчеркнул Собянин.

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