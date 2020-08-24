Москва, , 12:01 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 4744 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 961 493.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксировали 65 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 16 448.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 773 095 человек вылечились от нового заболевания, 2456 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 863 человека.