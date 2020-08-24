Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM В Ленинградской области за сутки выявлено еще 27 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2 и ни одного выздоровевшего. Об этом 24 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6596 заразившихся, из них 4840 уже выздоровели, а 74 человека скончались

Отметим, днем ранее в регионе было выявлено 28 заболевших в 21 населенном пункте Ленобласти. Наибольшее число новых случаев было зафиксировано во Всеволожске, Кудрово (3), а также Яинино-1, Тайцы Мга (2).

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