Махачкала, , 10:41 — REGNUM Прививочная кампания против гриппа стартует в Дагестане в начале сентября. Привить планируется 60% населения республики — это 1 млн 654 тыс. человек, в том числе 707 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе регионального минздрава.

«Сделать прививку в этом году особенно важно, отмечают эксперты. В этом году ожидается появление нескольких новых штаммов инфекции. Ситуацию осложняет и коронавирус», — сказано в сообщении.

В минздраве призвали жителей Дагестана не отказываться от профилактических прививок. В ведомстве подчеркнули, что вакцинация снижает риск заболеть гриппом, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и смертельных исходов.

Отметим, что в конце июля руководитель управления Роспотребназдора по Дагестану Николай Павлов на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщал, что в 2020 году в Дагестане планируется сделать порядка 2 млн прививок от гриппа.

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