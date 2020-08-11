Махачкала, , 11:45 — REGNUM В Дагестане в 2020 году будет охвачено вакцинацией против гриппа до 60% населения. По сравнению с предыдущими годами прирост лиц, которые получат прививки составил 20%. Такая информация прозвучала 10 августа в ходе заседания в минздраве РД по вопросу подготовки к прививочной кампании против вируса гриппа в 2020 году.

Вакцинацией будут охвачены в первую очередь лица, наиболее беззащитные перед болезнью: имеющие хронический заболевания и те, кто по работе обязан вступать в контакт с большим количеством людей. По словам министра здравоохранения региона Джамалудина Гаджиибрагимова, иммунизация населения начнётся прежде всего с сотрудников министерств, администраций муниципалитетов, аппарата управления республикой.

«На своём примере мы покажем важность, необходимость и безопасность вакцинации», — подчеркнул министр.