Петропавловск-Камчатский, , 09:39 — REGNUM На Камчатке хотят усилить меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции в аэропорту столицы региона. Власти хотят, чтобы возвращающиеся отпускники прилетали в край уже с анализами на руках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве полуострова.

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Врио губернатора Владимир Солодов поручил в ближайшее время доработать меры безопасности в воздушной гавани Камчатки.

«Анализ показывает, что, к сожалению, экспресс-тесты зачастую дают неточные данные, поэтому важно максимально проводить тестирование по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР) до прилёта пассажиров на территорию края. Особое внимание нужно уделить тем, кто сейчас возвращается из отпусков», — отметил Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, очаг распространения коронавирусной инфекции был выявлен на одном из рыболовных судов в Камчатском крае — у 62 человек лабораторно подтвердился коронавирус.