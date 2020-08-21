Петропавловск-Камчатский, , 12:31 — REGNUM Очаг распространения коронавирусной инфекции был выявлен на одном из рыболовных судов в Камчатском крае. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба краевого минздрава.

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«На данный момент судно стоит на рейде на карантинной площадке. На борту находятся 97 членов экипажа, у 62 выявлен … (коронавирус)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что двое из членов экипажа доставлены в специализированное медучреждения для лечения пациентов с COVID-19 и их состояние оценивается как среднетяжелое. Остальные 60 выявленных являются бессимптомными носителями SARS-CoV-2.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время на судно доставлены все необходимые лекарства и переносное диагностическое оборудование, экипаж находится под наблюдением штатного врача и спецбригады врачей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что положительные результаты теста на коронавирус были получены от постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре.