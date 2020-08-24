Кызыл, , 09:16 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала эпидемии здесь подтвердили 6658 случаев.

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Носители выявлены в Кызыле (11 случаев), Кызылском районе (5), Барун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском и Сут-Хольском районах (по 2 случая). По одному заражённому зарегистрировано в Каа-Хемском и Тес-Хемском районах.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 24 пациента, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 14. За весь период выздоровело 6174 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

Добавим, число умерших от COVID-19 в республике достигло 77. Как сообщало ИА REGNUM, за первые две недели августа скончались семь человек — две женщины и пять мужчин.

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