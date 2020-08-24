Кызыл, , 08:23 — REGNUM В Туве выросло число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за первые две недели августа от COVID-19 умерли семь человек.

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"Скончались две женщины и пять мужчин, пять из семи человек — старше 70 лет, один — в возрасте 49 лет, один — 55 лет», — отметили в минздраве.

Таким образом, за всё время эпидемии в регионе зарегистрировано 77 случаев смерти с основным диагнозом COVID-19. Ещё около пятидесяти носителей коронавируса скончались по другим причинам.

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