Дюссельдорф, Германия, , 09:02 — REGNUM Глава правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия (ФРГ) Армин Лашет намеренвместе с карнавальными ассоциациями прийти к решению об отмене карнавальных мероприятий в текущем году. Об этом Лашет заявил в интервью телерадиокомпании WDR.

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Он указал на правительственный запрет на проведение «Карнавальных заседаний» — массовых мероприятий с шутливыми выступлениями ораторов, песнями и танцами. Ясность в этом вопросе наступит в течение двух-трёх недель, уточнил Лашет, подчеркнув, что решение должно быть принято на основе консенсуса.

Премьер-министр федеральной земли добавил, что карнавал — это «праздник против властей», когда люди занимаются тем, чего не желает государство. Если 11 ноября все выйдут на улицы, то соблюсти ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, будет очень трудно. Ранее, напомнил он, власти запретили проводить традиционные летние празднования и народные гуляния, известные как «Праздники стрелков».

В Германии ежегодно 11 ноября стартует традиционный Кёльнский карнавал, карнавальный сезон продолжается почти три месяца.

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