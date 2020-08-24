Ростов-на-Дону, , 08:44 — REGNUM В Ростовской области педагогам разрешат не использовать защитные маски. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Согласно постановлению правительства Ростовской области от 21 августа 2020 года № 736, работодатели обязаны обеспечить соблюдение «требований о ношении работниками лицевых масок либо респираторов». Однако этот пункт не распространяется на педагогов.

«Требования к образовательным организациям иные. Они утверждены главным санитарным врачом РФ, в соответствии с которыми в масках и перчатках должны быть только сотрудники пищеблока», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что ранее донские педагоги находились в растерянности и заявили о невозможности преподавать предмет на протяжении 40 минут в защитной маске. При этом у одного учителя в день может быть до шести уроков.

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