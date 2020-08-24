Биробиджан, , 06:56 — REGNUM В Еврейской автономной области пищеблоки в школах готовят к новому учебному году и выполнению поручения президента РФ Владимира Путина об обеспечении всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

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Процесс подготовки пищеблоков в школах к работе с 1 сентября столкнулся в ЕАО со скандалами, связанными с некачественной работой подрядных организаций. Контроль за ремонтами ведут общественные наблюдатели — местные депутаты. В Николаевке общественники выявили некачественно уложенную на пол плитку — строители её сняли и сейчас производят бетонную стяжку.

В посёлке Приамурском в школе не было пищеблока — раньше дети принимали пищу в небольшом помещении. Сейчас в кабинете начальных классов обустроили полноценную столовую.

На пищеблоки школ Еврейской АО поступает новое оборудование и мебель.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Бурятии без пищеблоков младшеклассники вместо бесплатного горячего питания будут получать продуктовые наборы.