Лос-Анджелес, США, , 01:03 — REGNUM Оплатить услуги адвоката бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд предписал президенту США Дональду Трампу суд в американском штате Калифорния. Об этом 22 августа сообщает агентство Associated Press (АР).

По данным агентства, Высший суд округа Лос-Анджелес в штате Калифорния признал недействительным соглашение, согласно которому экс-порноактриса была обязана хранить в тайне информацию о предполагаемой интимной связи с действующим президентом США в обмен на 130 тыс. долларов. Иск был подан Клиффорд в 2018 году, в нём она сослалась на то, что под соглашением не было подписи Трампа. Бывшая порноактриса стала выигравшей стороной по данному делу.

Также судом была отклонена апелляция адвокатов Трампа, согласно которой американский лидер не являлся действующей стороной сделки с Клиффорд. Суд принял решение, опираясь на многочисленные свидетельства об обратном. Исходя из принятого судом решения президенту США предписано возместить экс-порноактрисе расходы на адвокатов. Согласно информации AP, речь идёт о сумме $44 100.

Стоит отметить, что ранее Клиффорд уже подавала иск против Трампа, она обвиняла президента США в клевете и распространении порочащих её сведений. Однако иск был отклонён судом, так как обвинением не было доказано, что Трамп действительно нарушил закон о клевете и хотел опорочить бывшую порноактрису. Также суд постановил, что публикации президента США в Twitter, на которые ссылалась женщина, защищены первой поправкой к конституции США, гарантирующей свободу слова.

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